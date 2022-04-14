Врачи Спасской ЦРБ и РКБ совместными усилиями спасли водителя, который целый час после аварии пролежал в снегу. Во время обгона автолюбитель уходил от встречного транспорта и на полном ходу вылетел в кювет. Из машины человека выбросило в сугроб, и никто из проезжавших водителей не остановился, чтобы посмотреть, что с человеком.

"Я пополз ближе к дороге, чтобы меня заметили, в сугробах машину было не видно. Как только меня заметили и остановились, я потерял сознание. Очнулся уже в больнице", — рассказывает пострадавший.

На скорой мужчину привезли в Спасскую больницу. Там сделали операцию. А потом санавиацией доставили в РКБ, где врачи сочли необходимым сделать еще несколько операций. Сейчас мужчина чувствует себя нормально, его жизнь уже вне опасности.