Известный российский актер Сергей Карякин написал в социальных сетях, что у него агрессивная форма рака языка, он уже утратил способность работать и разговаривать, пишет "МК".

По словам Сергея, врачи диагностировали онкологию слишком поздно, недуг развивался стремительно.

"Форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я неоперабелен", – написал артист.

Он почти не может есть, его вес сейчас около 47 килограммов. Жена артиста просит всех поклонников помочь финансами, поскольку сбережения семьи уже закончились.

"Очень нужна ваша помощь. Я потерял все возможности зарабатывать. Даже частные онлайн-уроки невозможны", – отметил актер.

Напомним, Сергей Карякин снимался в сериалах "В круге первом", "Высший пилотаж", "Обратная сторона Луны", "Перевал Дятлова", в фильмах "Нелюбовь" и других.