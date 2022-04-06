Спасение украинца медиками России и смерть Жириновского: Главное на 6 апреля

Безусловно, самым главным событием за уходящий день, потрясшим многих, стала смерть Владимира Жириновского. Чем еще смогла удивить эта среда, сообщит вечерний дайджест.

Налоговая и полиция начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

На их выявление и будут брошены все силы, поскольку теневая торговля иностранной валютой представляет угрозу (Подробности).

Медики в РФ спасли украинца, который прикрыл собой детей при обстреле ВСУ

Дети много времени проводили в бомбоубежище, и было принято решение ненадолго выводить их погулять. Во время одной из таких прогулок националисты начали обстреливать колонну детей (Подробности).

Пытался обезглавить: мужчина убил друга в день его рождения за отказ оплатить услуги проституток

Мужской компании скоро стало скучно и решили пригласить женщин легкого поведения. Виновник торжества подумал, что друзья сами все оплатят, что это - подарок для него (Подробности).

Годовалого ребенка забрали у матери, которая пьянствовала и жила с туберкулезником

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского

«Для нас всех — это невосполнимая потеря», - написал он в своем телеграм-канале (Подробности).