В Перми мужчину убили в день его рождения. Предпосылкой к расправе стал спор с другом о том, кто должен оплатить услуги вызванных в честь торжества проституток. Именинник платить отказался, и тогда друг набросился на него с ножом, сообщает URA.ru.

На свое 41-летие именинник позвал двух знакомых. Мужской компании скоро стало скучно и решили пригласить женщин легкого поведения. Виновник торжества подумал, что друзья сами все оплатят, что это - подарок для него. Но товарищи предъявили счет. Девушки посмотрели на происходящее и решили уехать от греха подальше.

Поняв, что секса не будет, 27-летний гость пришел в ярость и ударил несколько раз именинника ножом. Потом он попытался обезглавить труп. Уходя из гостей, товарищи забрали ноутбук и два мобильных телефона. Тело нашла через пять дней знакомая именинника.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны. Один находится в изоляторе, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Второго фигуранта обвиняют в краже.