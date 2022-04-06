Российские военные медики спасли жизнь тяжело раненого жителя города Изюм. Мужчина во время обстрела ВСУ закрыл своим телом детей-сирот, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Поступил раненый гражданин Украины. Основное, то что нас волновало, это подозрение на проникающие ранения живота и груди, а также осколочные ранения конечностей... С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее - мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были... Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, гемодинамически он стабилен, соответственно, прогноз по его состоянию благоприятный... Четыре осколка было", - рассказал военный медик.

Дети много времени проводили в бомбоубежище, и было принято решение ненадолго выводить их погулять. Во время одной из таких прогулок националисты начали обстреливать колонну детей.

"Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось - посекли все кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная", - сказал сам герой.