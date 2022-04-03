Бориса Джонсона в отставку:В Британии прошли акции протеста из-за роста цен на электричество и газ

Вчера, 2 апреля, на улицы Великобритании вышли тысячи протестующих людей из-за резкого роста цен на газ и электричество, пишет РБК со ссылкой на издание The Guardian.

В Лондоне люди собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Они требовали отставки Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов. Помимо Лондона, акции прошли еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.

Дело в том, что 1 апреля власти увеличили ценовой порог на газ и электричество на 54%. Из-за чего расходы у британцев на электричество вырастут на 700 футов в год, что в среднем составит около двух тысяч. Годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.

"Нам нужны действия от правительства сейчас — ценовой порог на счета за газ и электричество, а также национализация энергетических компаний, чтобы еще несколько тысяч человек не оказались за чертой бедности", — написал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в Twitter, прикрепив к посту фото с акции.

Как рассказал Sky News министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, сейчас власти не могут «свести к нулю влияние мировых рынков и мирового давления» на энергетику, а населению будет оказываться поддержка.

Однако, политический обозреватель Энтони Уэббер отметил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.