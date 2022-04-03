Тонны пива и пельменей оказались на дороге: Два большегруза попали в ДТП на трассе

Авария с двумя грузовиками, с 13 тоннами пива и DAF с 15 тоннами пельменей, произошла на 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в российской областной госавтоинспекции, передает E1.RU.

По предварительным данным, 53-летний водитель Mercedes не учел погодные условия и не справился с управлением, он вылетел на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу большегруз.

Водителя Mercedes отвезли в больницу Красноуфимска для осмотра, он был трезв. Мужчина со стажем вождения 30 лет, за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности лишь раз. О состоянии другого водителя ничего не известно.