Зуд в области века может быть на первый взгляд безобидным симптомом редкой формы рака - опухоли глаза. Об этом со ссылкой на медицинских специалистов сообщает газета Express.

Врачи уверены, что меланома возникает из-за аномального роста клеток. И некоторые части глаза более подвержены заболеванию, чем другие. Так, был зафиксирован случай, когда 47-летняя пациентка обратилась с жалобами на сильно чешущееся веко, и у нее после биопсии подтвердили рак органа зрения.

Меланома глаз - редкая болезнь. Если веко часто чешется, а также наблюдаются вспышки света, волнистые линии перед глазами, снижение зрения или потеря его, то следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.