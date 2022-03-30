Сегодня ночью умер пассажир легковушки, которая накануне сгорела в ДТП в Чистопольском районе. Мужчина был единственным из пассажиров, кого удалось вытащить, врачам его передали с ожогами тела на площади в 70%. При помощи вертолета санавиации молодого человека доставили в больницу. Врачи сделали все, что могли, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Чистопольской ЦРБ. Авария произошла накануне на 134 километре трассы Казань-Оренбург.

Шесть пассажиров легкового авто погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в Чистопольскую ЦРБ. У пострадавшего были ожоги 70% тела, переломы и травмы живота.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Известно, что водитель "Лады" вышел на встречку и столкнулся с грузовиком. Обе машины загорелись.