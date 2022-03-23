В Татарстане умер чемпион мира по джиу-джитсу Айрат Калимуллин. Печальную новость сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман РТ,

Айрата Калимуллина не стало сегодня, 23 марта, он являлся чемпионом мира по джиу-джитсу, а также воспитал немало достойных спортсменов.

Искренние соболезнования родным, близким и воспитанникам чемпиона в связи с его уходом из жизни выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

"В наших сердцах сейчас борются два чувства: печаль от потери Айрата Дамировича и огромная надежда, что Аллах примет его душу и одарит Своей Милостью и благами", - отметил он.

Дженаза-намаз Айрата Калимуллина состоится завтра в мечети "Тынычлык" после полуденного намаза, проинформировали в ДУМ РТ.