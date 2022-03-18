При участии в спецоперации РФ на Украине погиб уроженец Балтасинского района республики Ильдар Галиев. Информацию о смерти молодого солдата подтвердили в администрации района, соболезнования родным выразили глава района Рамиль Нутфуллин, военный комиссар района Василь Валиев.
Накануне сообщалось о смерти 21-летнего контрактника из Набережных Челнов Артура Шарафеева, представленного посмертно к награждению Орденом Мужества. Также накануне поступила информация о гибели 24-летнего командира танкового взвода из Кукмора Айнура Измайлова.
Ранее сообщалось, что погиб лейтенант-артиллерист Александр Осипов, а до него Татарстан потерял 22-летнего фельдшера медицинской роты Ильнура Гайфутдинова.
На минувшей неделе на Украине погиб сержант Семен Соловьев - уроженец Чистопольского района. У него осталось трое детей.