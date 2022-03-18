При участии в спецоперации РФ на Украине погиб уроженец Балтасинского района республики Ильдар Галиев. Информацию о смерти молодого солдата подтвердили в администрации района, соболезнования родным выразили глава района Рамиль Нутфуллин, военный комиссар района Василь Валиев.

На минувшей неделе на Украине погиб сержант Семен Соловьев - уроженец Чистопольского района. У него осталось трое детей.