Инцидент с антивоенным плакатом на Первом канале и даты уразы в Татарстане: Главное на 15 марта

Страна обсуждает, как за спиной Екатерины Андреевой на Первом канале появилась женщина с антивоенным плакатом. Тем временем Татарстан потерял еще одного военного – уроженца Кукморского района Ильнура Гайфутдинова. О самом важном за день – в вечернем дайджесте.

В Казани экстренно посадили самолет, летевший из Москвы в Уфу

Как заявил министр транспорта Башкирии, на минувшей неделе произошло несколько инцидентов, связанных с возможным незаконным вмешательством на авиарейсах (Подробности).

В студию "Первого канала" выбежала сотрудница канала с антивоенным плакатом прямо во время новостей

За спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка, выкрикивающая антивоенные лозунги (Подробности).

22-летний медик-контрактник из Татарстана погиб на Украине во время спецоперации

Гайфутдинов был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты (Подробности).

Украл запчасти и ушел на больничный: В Челнах задержали сотрудника одного из предприятий

Житель Набережных Челнов подозревается в краже автозапчастей на сумму 100 тысяч рублей (Подробности).

Духовное управление мусульман Татарстана установило даты уразы в 2022 году

Приняты и другие решения. Так, нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) в этом году составит 620 000 рублей (по золоту) (Подробности).