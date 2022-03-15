В Нижневартовске на мужчину напали неизвестные, жестоко избили и бросили еще живого человека своре голодных собак, чтобы скрыть следы нападения и обставить все так, словно мужчина погиб от нападения стаи псов. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источники в органах.

Драма разыгралась на территории местного завода строительных материалов. На 40-летнего мужчину напали с ножами, порезали его и бросили собакам.

Мужчина выжил, его вовремя нашли, отбили у собак и вызвали скорую. Врачи оценивают состояние человека как тяжелое.