Полицейского подозревают в домогательствах к падчерице

В Новосибирске расследуют дело об изнасиловании 16-летней девушки. Основным фигурантом дела выступает сотрудник полиции, сообщает Следственный комитет региона.

Следствие считает, что мужчина долгое время домогался своей несовершеннолетней падчерицы. Девушка проживает со своей мамой и подозреваемым.

Заявление о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении девушки поступило в отделение полиции 10 марта текущего года. Мужчину задержали и взяли под стражу. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. В случае подтверждения вины подозреваемого он будет уволен из органов внутренних дел и понесет соответствующее наказание.