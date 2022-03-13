Они используют редкий шанс: Глоба назвал три знака Зодиака, которые в кризис смогут подняться

Советский и российский астролог Павел Глоба, описывая перспективы начавшегося экономического кризиса, назвал три знака Зодиака, для которых сложные времена станут периодом удивительных возможностей. Представители этих знаков смогут использовать счастливые шансы, чтобы качественно изменить свою жизнь раз и навсегда.

Телец

Тельцам предстоит проявить стойкость и мужество. Они достаточно трудолюбивы и видят цель, но в кризисные времена все их деловые способности многократно усилятся. Если Телец проявил волю и подключит немного фантазии, он почти сразу увидит те направления деятельности, которые принесут им доходы и перспективы на будущее.

Лев

Если Лев победит лень и апатию, то у него, по словам астролога, будут все шансы найти удивительно простой, но совершенно гениальный выход из сложной кризисной ситуации. Но это случится только в том случае, если Лев перестанет мыслить шаблонами и ждать помощи извне и возьмет всю ответственность за свое финансовое состояние на себя.

Козерог

Козерогам откроется истина: то, что они делали все это время, не приносит желаемого дохода. И именно кризис поможет им найти новый путь, который поможет "подняться". Представителям знака стоит рассмотреть принципиально новые для себя сферы деятельности.