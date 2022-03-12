В Казани оштрафовали родителей 12-летнего мальчика, который не ходит в школу уже 2 года. Проблема в том, что семья не может воспользоваться правом на дистанционное образование.

У мальчика слабое здоровье, и это стало причиной его травли и насмешек со стороны одноклассников.

Сейчас родителям грозит лишение родительских прав, и они попросили о помощи уполномоченного по правам детей в РТ.

В отделе образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района объяснили, что ребенка действительно перевели на семейное обучение, однако проблема заключается в том, что несовершеннолетний не приходит на сдачу необходимой промежуточной аттестации, сообщает "Татарстан-24"

А потому принято решение снова вернуть его на очную форму обучения.