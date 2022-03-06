Мощный хлопок: в результате вспышки в небе над городом Белгород был поврежден жилой дом

Как сообщила пресс-служба мэрии, вечером, 5 марта, произошел сильный хлопок и вспышка в небе в городе Белгород, что напугало людей.

"Сегодня около 19:30 в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской в Белгороде они видели вспышку и слышали громкий хлопок. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, ведутся следственные мероприятия, причины устанавливаются", - заявил градоначальник Антон Иванов в официальном телеграм-канале мэрии.

В одном из домов на улице Везельская повредилась пластиковая обшивка кровли и выбито стекло в деревянной раме, пострадавших нет. Власти уже опровергли информацию о том, что был обстрел, что именно это было выясняется.

С начала специальной операции были повреждены в результате обстрелов семь домов белгородцев, которые находятся в близи границы. Погибших нет, однако, были раненные взрослые и один ребенок.

По факту обстрелов СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.