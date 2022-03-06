Международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о приостановке работы в России

Сегодня ночью, 6 марта, международные платежные системы Visa и Mastercard рассказали о приостановке своей деятельности на территории нашей страны, пишет Интерфакс.

После того, как компания свернет свою деятельность в России, карты не будут работать за рубежом, также в России перестанут работать карты выпущенные иностранными банками.

Свое решение они объявили из-за спецоперации на Украине.

"Мы были вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями", - заявил глава Visa Эл Келли, процитированный в пресс-релизе.

Однако, Сбербанк и Банк России подтвердили, что на территории РФ можно будет спойконо пользовать данными видами карт. Они будут работать и по ним можно будет совершать операции на территории нашей страны - снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)", - предупредил Сбербанк.

Для поездки в другие страны рекомендуют пользоваться наличкой, снятой заранее, или картой МИР, которая действительна в ряд стран.

Согласно данным на официальном сайте российской платежной системы, карты "Мир" принимают Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр.