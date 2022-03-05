“Нужно дозировать информационный поток”: Как не сойти с ума от новостей про курс рубля и его будущее

Вводимые против России санкции наносят серьезный удар по экономике страны. В нашу страну прекращаются поставки или закрываются целый ряд западных брендов. Достаточно вспомнить временное закрытие магазинов Apple и ИКЕА, а также прекращение поставок многих иностранных автомобилей.

Кроме того, заметно рухнули акции крупнейших российских компаний, а рубль начал стремительно падать по отношению к доллару и евро. А ведь у многих свой бизнес или же кредит/ипотека. Кто-то планирует дорогостоящие покупки, а кто-то беспокоится о том, будет ли ему в будущем хватать денег. Как справляться с тревогой на фоне таких неприятных новостей? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с психологом казанского политехнического колледжа Камилой Гареевой. Психолог дает такие советы для борьбы с беспокойством в связи со сложной экономической обстановкой.

1) Дозировать информацию.

“Сейчас информация часто меняется. Вначале одни новости, через два часа - уже другие. То есть в информационном плане все очень нестабильно и много фейковых новостей. Нужно дозировать поток поступающей информации, не погружаться в инфояму”, - говорит Гареева. - “Выберите для себя 1- 2 источника, которые вызывают доверие и получать новости из них. Ведь сейчас очень много разных источников информации. А если еще заглядывать в комментарии - то уже все, нырнешь и вынырнешь. Потому что в интернете очень много негатива, страха, тревоги. И если вы будете смотреть множество новостей отовсюду, уровень тревожности у вас значительно повысится”.

На фото: Камилла Гареева. Фото предоставлено Камилой Гареевой.

2) Использовать инструменты, которые помогают справляться со стрессом.

Это специальные техники. Выполнять их очень просто.

Диафрагмальное дыхание

“Это дыхание животом. Можно сесть на стул со спинкой или лечь, положить руку на живот, медленно и глубоко вдохнуть через нос, а затем медленно выдохнуть через сложенные в трубочку губы - как будто бы задуваем свечу. Повторите 5 раз”, - пояснила специалист.

Все дыхательные упражнения относятся к телесно-ориентированной терапии, отмечает психолог. Очень эффективна для снятия нервного напряжения и медитация.

”Заземление”

Еще одно интересное упражнение, которое поможет расслабиться и освободиться от груза негативных эмоций - это “заземление”.

“При “заземлении” нужно обратить внимание на свои мысли и чувства, немного замедлиться, почувствовать свое тело, прижать ноги к полу, дышать. А потом переключиться на окружающий мир. Обратить внимание на то, на что можно посмотреть, что можно услышать, что можно потрогать, что можно попробовать на вкус”, - рассказала Гареева.

3) Не спорить в соцсетях с пользователями, мнение которых отличается от вашего.

“Бесконечные споры в соцсетях очень истощают и вызывают еще больше тревоги”, - говорит Гареева.

4) Больше общаться с близкими и друзьями.

5) Если вы не можете справиться с тревогой сами, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу.

Сейчас есть и пункты, где такую помощь оказывают бесплатно, отметила Гареева.