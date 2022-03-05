В Московской области в общежитии двое подростков погибли от передозировки неизвестным веществом, третий - доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура Подмосковья.

Надзорное ведомство уже проводит проверку. Предварительно известно, что в комнате общежития нашли тела двух детей 2005 года рождения. Медики считают, что они умерли, отравившись неизвестным веществом. С ними был совершеннолетний молодой человек 2003 года рождения, его доставили в больницу.

Правоохранители назначили необходимые экспертизы.