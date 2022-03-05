В Казани в многоэтажном жилом доме на улице Адоратского мужчина ранил свою возлюбленную шампуром. Полицию вызвала мать пострадавшей.

Первыми на место приехали медики скорой. Но жильцы квартиры их не пустили. Пара заверила, что травма "пустячная", помощи женщине не требуется.

Потом приехали сотрудники "Росгвардии", сообщает "Татарстан-24" . Им мать пострадавшей женщины рассказала, что мужчина постоянно устраивает домашние разборки, и слезно попросила, чтобы его уже наконец забрали в отдел полиции.

Раненая шампуром женщина заявила, что претензий к сожителю не имеет и попросила стражей порядка не вмешиваться в их отношения.