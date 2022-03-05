Вместо западного шлака пересмотрим Брат 2: Что казанцы думают об отмене голливудских блокбастеров

Недавно после введения санкций против России американская компания The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов в нашей стране. Студия Warner Bros. также не осталась в стороне, и 2 марта отложила премьеру фильма The Batman, которую так ждали фанаты. Однако, кинотеатры пустыми не будут, ведь "Наше кино" уже решило выпустить в российский кинотеатральный прокат "Золотую коллекцию" фильмов компании СТВ.

"Мне вообще фиолетово"

На больших экранах снова повторно выйдут культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Не удивительно! Ведь отрывки из фильма, культовые фразы, такие как "Сила в правде", за последнюю неделю заполонили TiKTok молодежи, песни стали слышны из каждого утюга, а бренды стали выпускать одежду, посвященную этой картине. К тому же в этом году фильм с Сергеем Бодровым-младшим отметит 25-летие с момента премьеры. Когда как не сейчас вспомнить так полюбившийся нашему зрителю фильм. Уже 24 марта на больших экранах появится это кино. В Казани на сегодня пока неизвестно ничего о показах, и многие кинотеатры ждут официальную информацию.

"Комментировать пока не можем. Пока не знаем, нет никакой информации", - сообщили нам в одном из кинотеатров.

Фото: 1tv.ru

Несмотря на это казанцы не унывают. Опросив прохожих на улице, мы выяснили, что многие жители вообще не расстроены тем, что американские фильмы сняли с проката. Некоторые изъявили желание сходить на старое кино, насладить и поностольгировать.

"Знаете, мне вообще как-то фиалетово! Будем жить себе, как-нибудь переживем!", - сказала жительница Казани.

"Отдохнем от западного шлака, пересмотрим "Брата 2". А почему бы и нет! У нас тоже есть фильмы не хуже, а некоторые сейчас весьма актуальны. Думаю, молодежь вообще не смотрела, может откроет для себя, что-то новое", - отметил казанец.

Были и те, кто посчитал, что повторный показ на больших экранах не всегда актуально. Все будет зависеть только от того насколько разнообразное кино будут крутить.

"Все зависит от списка фильмов, которое собираются показывать. Просто пойти в кино и провести так свободное время можно. Другой вопрос, захотят ли тратить деньги на фильм, который и так есть в сети. Возможно будет ажиотаж у студентов, у которых есть Пушкинская карта. Знаете, вот если бы в прокат вышли Морские дьяволы, Мухтар, Любовь и голуби, я бы с удовольствием сходила", - поделилась студентка КФУ Мария Щербакова.

Фото: кадр из фильма "Брат 2"

Также в кино могут появится киноленты «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегара». Компании «Наше кино» решили перевыпустить блокбастер Клима Шипенко «Салют-7». А для детей в кино снова покажут мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», шесть частей франшизы «Три богатыря», мультфильмы серии «Иван Царевич и Серый волк».

Дистрибьюторы сейчас задумались перенести также даты релизов новых российских картин, которые были запланированы на другие сроки, так как первые позиции показа были заняты иностранными фильмами.

"Будет бум пиратского рынка"

Как мы знаем голливудского кино в российском прокате составляла порядка 70%. Легко представить, что может стать с рынком, который лишается большей части выручки. Возникает вопрос, какое кино сможет стать альтернативой западному кино? Будет ли это интересно зрителю? Ведь давайте будем честны, больше 20 лет нас подсаживали на те самые популярные западные блокбастеры, которые собирали в России наибольшие кассовые сборы, чем, к примеру, прокат классической трилогии Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета».

По словам Альбины Нафиговой, руководителя Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей "Время кино", кинематографический запад не заканчивается на тех фильмах, которые выходят в прокат, это гораздо шире. Американские и европейские фильмы весьма достойные фильмы Азии, России и стран СНГ были и будут всегда, однако не попадали в прокат даже и без санкций.

"Тут вопрос не просто в репертуарном перекраивании. Рушится экономическая модель, как и в других отраслях. И российский рынок, как территория сбыта будет потеряна для коммерческих западных поставщиков. Болезненно будет это? Конечно. Для них так же, как для нашей отрасли. Займет ли региональное кино пустующую нишу? Не думаю, что это возможно в краткосрочной перспективе, потому что у каждого контента свой зритель. Скорее всего, будет бум пиратского рынка. Насколько это хорошо или плохо? Полагаю, для ответа на этот вопрос не надо быть экспертом", - рассказала нам Альбина Нафигова.

Во всяком случае страны, которые в сегодняшней ситуации не поддержали санкции, показывают высокие объемы кинопроизводства, просто в нашей стране данную отрасль заполонил Голливуд.

Наконец, нынешняя ситуация с кинопрокатом, может нас отбросить в эпоху использования торрента. А для российского кино исчезновение голливудского фильма с передовой кинотеатров может дать импульс и мотивацию развития нашего кинематографа. Такое случалось каждый раз, когда иностранные картины вынуждено покидали российский прокат. Помимо всего, сегодня мы живем в период глобальных перемен, и в кино их будет не меньше. Очень большой пласт в нашем кинематографе освобождается именно сейчас. И его будут занимать новые, молодые и талантливые актеры, режиссеры, писатели и так далее. Новая кровь - это всегда хорошо.