Денис Пушилин, его цитирует Боевики запрещенного в РФ батальона нацистов "Азов" взорвали жилой дом в Мариуполе. Под завалами, по предварительным данным, находятся до 200 человек. Об этом сообщил глава ДНР, его цитирует РИА "Новости"

"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что сейчас пытаются задействовать беспилотники, чтобы выяснить с воздуха детали, предоставить помощь и поддержку.