Первый весенний месяц в Татарстане будет богат на осадки, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Эксперт отметил, что февраль в Татарстане был теплее климатической нормы в среднем на 6 градусов. К выходным в Татарстане, конечно, похолодает, но температура придет к норме, характерной для начала марта.

Температура воздуха в марте будет превышать норму на 3,5 градуса, по долгосрочному прогнозу синоптиков, ожидается избыток осадков при норме в 38 мм.