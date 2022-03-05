Спасатели в Казани помогли ребенку, который нечаянно застрял ногой в качелях. Все случилось накануне на улице Лядова, во дворе дома № 10. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, ребенок громко кричал от боли на весь двор, но окружающие не смогли помочь ему освободиться самостоятельно.

Нога мальчика застряла между нижней частью качели и сугробом. Любые попытки достать ее приводили к новым острым приступам нестерпимой боли.

Спасатели при помощи специальных инструментов достали ногу 8-летнего мальчика. Ребенка передали бригаде скорой помощи.