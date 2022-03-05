В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что за неделю заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 30%, и почти у всех новых пациентов выявили штамм "омикрон".

Накануне на пресс-конференции заместитель главы Управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина заметила, что 90% случаев болезни вызваны "омикроном".

"Из тех, заболевших, у которых был обнаружен штамм "омикрон", 95% перенесли заболевание по типу острой вирусной респираторной инфекции. Это говорит о том, что данный штамм все больше приближается к сезонным заболеваниям из группы острых вирусных респираторных инфекций", – пояснила Авдонина.