Им 100% повезет: Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым в марте стоит попытать удачу в лотерее

В ежемесячном прогнозе на март 2022 года советский и российский астролог, писатель Павел Глоба отмечает, что первый весенний месяц не будет слишком благоприятным финансово, но тем не менее четыре знака Зодиака вполне могут рассчитывать на денежный выигрыш, если попробуют свои силы в розыгрыше или лотерее.

Особо подчеркивается, что речь не идет об азартных играх, а именно о лотерее. Четверым знакам будет помогать Меркурий, и у них вероятность выигрыша в разы повысится.

Телец

Для Тельцов март успешен во многих отношениях, в том числе и в финансовых. Трудиться, как привыкли Тельцы, хорошо. Но иногда деньги приходят не только от упорного труда. В марте Тельцы имеют большие шансы на выигрыш в спринте или в жилищной лотерее. Наиболее удачный период для выигрыша начнется с 9 марта.

Весы

Вполне успешным месяц будет и для Весов. В работе появятся новые перспективы, могут поднять зарплату. Но Весы, которые вечно сомневаются в возможности выигрыша, сейчас могут попробовать и испытать удачу в лотерее. Успешный период для выигрыша для знака начнется с 15 марта.

Стрелец

Стрельцы в марте узнают, на что они способны, раскроют потенциал и всех вокруг непременно удивят. Но успех коснется не только работы и профессии. Меркурий покровительствует Весам в начале весны, удачными для выигрыша днями будут все дни после 11 марта.

Рыбы

Рыбам удача улыбнется в личной жизни, им могут предложить новые проекты, и вообще март обещает массу интересных событий и возможностей. Покровительство Меркурия дает знаку повышенный шанс на выигрыш в лотерею, начиная с 17 марта. Поэтому вторая половина месяца обещает финансовые сюрпризы.