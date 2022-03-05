Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram, об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в аккаунте 26-летнего спортсмена флаг РФ располагался после слов "профессиональный теннисист". Остальная информация в профиле Медведева не изменилась.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он является действующим победителем US Open и победителем 13 турниров ATP. Медведев делит вместе с Маратом Сафиным рекорд по числу выходов в финал турниров "Большого шлема" среди российских теннисистов — оба играли в финалах по 4 раза.

Болельщики предположили, что Даниил решил убрать флаг, чтобы спасти свою карьеру - на Западе и в Европе в это время не слишком жалуют россиян, особенно не стесняющихся своей страны и своего флага.