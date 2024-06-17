В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них

В нашу редакцию поступило видео, на котором видно, как неизвекстный молодой человек избивает пенсионерок в подъезде, чтобы украсть у них содержимое сумок. Известно, что все произошло в Казани.

Агрессор действует неожиданно: заходит в дом вместе с бабушкой, а после пинает ее, забивает ногой по голове, отбирает сумку, вытаскивает все, что ему нужно и уходит.

Видео есть в телеграм-канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".