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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них

Агрессор действует неожиданно

Злой Казанец | Жалобы Казань

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В нашу редакцию поступило видео, на котором видно, как неизвекстный молодой человек избивает пенсионерок в подъезде, чтобы украсть у них содержимое сумок. Известно, что все произошло в Казани.

Агрессор действует неожиданно: заходит в дом вместе с бабушкой, а после пинает ее, забивает ногой по голове, отбирает сумку, вытаскивает все, что ему нужно и уходит.

Видео есть в телеграм-канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".

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