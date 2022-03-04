В Кимрах в Тверской области конфликт пассажиров в автобусе завершился трагически: погиб мужчина. Его до смерти избили подростки. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, молодые парни нанесли решающий смертельный удар мужчине бутылкой по голове.

Сообщается, что погибший сам спровоцировал конфликт. Он был пьян и вел себя довольно агрессивно. Подростки-пассажиры не выдержали и ответили ему, завязалась драка.

"Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента", — уточнили в региональном УМВД.