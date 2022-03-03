В Саратовской области будут судить мужчину, который напал на полицейского на его территории - в отделе полиции. 31-летний мужчина был задержан за административное правонарушение и доставлен в отдел в поселке Мокроус.

При беседе с участковым мужчина внезапно вскочил со стула, схватил монитор и запустил им в голову полицейскому. Страж порядка получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Свою вину мужчина признал, во всем раскаялся. Расследование завершено, дело передано в суд.