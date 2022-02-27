В Екатеринбурге на улице Панельной взрослый мужчина ногами и руками 8-летнего мальчика, который случайно попал в прохожего снежком. Родители говорят, что после случившегося ребенок боится выходить на улицу, сообщает "КП-Екатеринбург".

"По словам моего ребенка, мужчина побежал за ним, уронил и начал бить руками и ногами. Есть ссадины лице. Мы съездил в травмпункт, сняли побои: ушиб мягких тканей лица, губы, локтевого сустава. Написали заявление в полицию", - рассказала мать ребенка.

В полиции подтвердили, что заявление действительно поступило, ведется проверка.