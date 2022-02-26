Россию не допустили до участия в "Евровидении" в 2022 году. Причиной такого решения стала военная операция на Украине. Решение принято организатором музыкального конкурса - Европейским вещательным союзом.

Как сообщает gazeta.ru , ни одна российская группа или артист не смогут в этом участвовать в "Евровидении", заявление опубликовано на сайте мероприятия.

В Европейском вещательном союзе пояснили свое решение:

"В свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования".

Известно, что с просьбой отстранить Россию от мирового песенного конкурса обратилась Украина. Поддержали решение Швеция и Финляндия, которые заявили, что не приедут петь, если приедет Россия.

В России новость о запрете многие восприняли совсем не так, как рассчитывали европейцы - без слез и сожалений. Продюсер Иосиф Пригожин заявил:

"Никакой беды в этом нет — я эту новость принял с улыбкой на лице. Что такое «Евровидение»? Да это фрик-шоу, тухлый нафталиновый конкурс с никому не интересной музыкой", — сказал он.