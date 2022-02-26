Владимир Зеленский принял предложение российского президента Владимира Путина по поводу переговоров, Украинский президентпринял предложение российского президента Владимира Путина по поводу переговоров, сообщает RT

"Мы согласились на предложение президента России. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса", — написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в Facebook.

Никифоров отметил, что чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов на восстановление "нормальной жизни".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский президент готов отправить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной.