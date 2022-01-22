Врачи обнаружили «удивительный признак» омикрона, который заметен во время еды. Часто на заражение новым штаммом коронавируса указывает весьма неожиданный признак - беспричинная потеря аппетита. сообщает "Медик Форум" со ссылкой на ZOE Covid Symptom Study.

Медики сравнили симптомы, которые описали люди с подтвержденными вариантами "Дельта" и "Омикрон". Помимо потери аппетита, у зараженных омикроном появляется ощущение "кома в горле", которое также становится заметным во время еды.

"Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании", - об этом заявил доктор Хорхе Морено, доцент Йельской школы медицины.

Сложности с глотанием пищи при заражении омикроном обычно длятся до 3 суток, но все индивидуально.