В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели женщины от рук мужа. 39-летний супруг нанес 41-летней жене всего один удар кулаком, но он оказался тотальным.

В одном из домов в селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан нашли тело женщины. По данным экспертов, смерть наступила от травм внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану, супруг во всем уже признался и рассказал, что случилось.

Следователи установили, что мужчина периодически уходил в гости к соседям и там употреблял спиртные напитки. Так было и в день трагедии. Жена высказала свое недовольством пьянкой супруга и получила всего один удар кулаком в живот.

От полученных травм она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанному будет избрана мера пресечения.