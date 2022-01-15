В Татарстане с 1 июля увеличат тарифы на питьевую воду и водоотведение

С 1 июля 2022 года в Татарстане повысятся тарифы на питьевую воду и водоотведение. Об этом рассказал глава Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев.

На питьевую воду для населения тарифы вырастут на 4,7%, а на водоотведение — на 9,2%.

"Эти показатели основаны без учета Казани. В это же время дифференциация, или неоднородность тарифов на питьевую воду по сравнению с прошлым годом снизилась на 7%, а на водоотведение — на 2%. В следующие три года тарифы должны вырасти сразу на 34%", - отметил Груничев.

За водоснабжение казанцам придется платить 24,8 руб. за кубометр, за водоотведение - 27,6 рублей, это на 2,5 и 8 рублей больше, чем сейчас. В 2023 году тарифы на воду и канализацию повысятся до 27,36 и 33,67 рублей, в 2024-м - до 29,41 и 39,11 соответственно. Груничев добавил, что другие тарифы ЖКХ также будут дорожать.