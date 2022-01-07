Неизвестное ранее неврологические заболевание начало поражать молодых людей. Пока вспышка зафиксирована в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает The Guardian.

Впервые болезнь выявили около 2 лет назад, но сейчас она распространилась и зарегистрировано уже 48 случаев. Недуг поражает мозг и вызывает быстрое и необратимое снижение когнитивных и умственных способностей.

У молодых пациентов наблюдаются спазмы в мышцах, нарушения вестибулярного аппарата, болезненные ощущения в конечностях, ухудшение памяти, снижение веса и периодические галлюцинации.

Медики предполагают, что заболевших может быть гораздо больше. Зарегистрированы 8 смертельных случаев, предполагается, что от нового недуга.