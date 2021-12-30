В Перу шаманы и целители провели традиционный обряд привлечения здоровья и удачи в Новом году. На этот раз в церемонию внесли коррективы: решили очистить международные отношения от зла и негатива. В ритуале использовали портреты Путина, Зеленского, Джо Байдена.

Как сообщил SWI шаман Рондан, он и его товарищи попросили природу объявить 2022-й годом наступления конца пандемии коронавируса. Для этого участники обряда нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022, в который сложили подношения, в том числе листья коки, и вылили на алтарь напиток чича на основе ферментированной кукурузы.

Особым настоем облили фото Путина, Байдена и Зеленского, считая, что это поможет наладить отношения между странами.