На сайте Change.org появилась петиция в защиту арестованного ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого обвиняют в причастности к заказному убийству 90-х годов. Авторы петиции просят не спешить с выводами и объективно рассмотреть дело о задержании и аресте Гафурова.

В обращении отмечается, что ректора КФУ помнят, как "сильного, самоотверженно преданного лидера, любящего свою землю и ее людей, знающего их особенности".

"От всего населения Елабужского муниципального района просим не оставить наше обращение без внимания", - заключили авторы.

Сейчас петицию подписали уже более 600 человек.