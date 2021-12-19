Сотрудники ГИБДД смогли установить личность водителя, который 15 декабря текущего года сбил двух 14-летних школьниц в Нижнекамске. Девочки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

По записям с видеокамер и кадрам очевидцев было установлено, что за рулем Reno Logan находился 73-летний мужчина.

Он пояснил, что предлагал помощь девочкам, которых сбил, но они отказались, а потому он с чистой совестью поехал дальше.

Теперь виновному грозит арест до 15 суток либо лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Состояние сбитых девочек удовлетворительное.