В Казани обжалован приговор Вахитовского суда по делу о краже 27,6 миллиона рублей. Оспорили решение и прокуратура, и защита потерпевшего "Татсоцбанка", и адвокат осужденного Антона Корнилова, сообщает "Реальное время".

Корнилов - бывший нападающий сборной России, 11-кратный чемпион станы по хоккею на траве.

В начале декабря Вахитовский суд назначил Корнилову 4 года и 3 месяца принудительных работ, его освободили из-под стражи в зале суда. Прокуратура посчитала, что приговор слишком мягкий. Защита Корнилова уверяет, что чемпион вообще ни в чем не виноват, а потому приговор - слишком суровый. Представитель банка посчитал приговор проблематичным, поскольку наказание затянет процесс погашения ущерба. Недовольны все.

Судом установлено: преступление стало возможным благодаря некой "уязвимости в системе платежей", в результате которой даже при некорректном заполнении заявки на перевод денег в "Татсоцбанк" со стороннего банка указанный счет пополнялся на сумму перевода — за счет "технического аванса" со стороны банка-получателя, однако возмещение в этот банк так и не поступало.

Пользуясь этим, на карту Корнилова в банке и попали те самые миллионы рублей.