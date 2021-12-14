В Калмыкии в селе Приютном шестеро мужчин похитили молодую девушку после ее отказа выходить замуж за 15-летнего сына одного из нападавших. Также компания жестоко избила родных невесты.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Родные 15-летнего мальчика вели переговоры с семьей 20-летней девушки. И сама девушка, и ее семья возражали против такого брака. Тогда обиженный отец юного жениха собрал товарищей и явился в дом несостоявшейся невестки с дубинками и ножами. Ее мать и брат пытались остановить агрессоров, но получили тяжелые травмы. Сам девушку украли и вывезли в Челябинск.

Она смогла позвонить родственникам — теперь ее ищут полицейские.