Почти 3.5 тысячи иностранных студентов, отправившихся домой вовремя пандемии, не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Как сообщается, основные причины - дорогие билеты, долгая подготовка виз, а также эпидемическая ситуация.

"В одном из лидеров по количеству учащихся иностранцев в России — в Казанском федеральном университете — из 7 450 студентов очной формы в России находится 4 041 учащийся, при этом за пять месяцев существования алгоритма въезда в Россию въехали чуть больше 1 тысячи людей", — заявляет издание со ссылкой на пресс-службу вуза.

В КФУ заявили, что помогают иностранным студентам получить российскую вакцину от коронавируса – "Спутник V" или "Спутник Лайт".