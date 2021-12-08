На видео попала полицейская погоня со стрельбой, которая имела место в Буинске накануне. Видеозапись появилась в местных телеграм-каналах.

Сообщается, что водитель "Лады" 12-й модели не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, а потому его начали преследовать. Погоня длилась 10 минут. Водитель остановился, но отказался покидать авто, закрывшись в салоне.

Вытащить водителя не успели, он снова решить поддать газу. При этом чуть не сбил одного из инспекторов. Второй раунд гонки продлился еще меньше, поскольку один из полицейских прострелил покрышки.

Доставали водителя, разбив окно в "Ладе". По-хорошему выходить он не желал.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.