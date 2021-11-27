В Татарстане сделали двухмиллионную прививку от коронавируса, сообщается пресс-служба Минздрава РТ. Юбилейной пациенткой стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова.

Прививалась женщина в поликлинике № 18, и была очень удивлена, узнав, что стала юбилейной вакцинированной.

"Это, безусловно, приятно. Я вообще считаю, что Татарстан должен войти в топ регионов по числу вакцинированных", – подчеркнула пенсионерка Галина Вакилова.

По ее словам, в ее семье привиты все - сын, внук и внучка, сноха. Внучка Галины Вакиловой проживает в Лондоне, и она, по словам бабушки, часто повторяла ей, что необходимо вакцинироваться.

"Звонила каждый день и повторяла – бабуля, нужно вакцинироваться!" – поделилась с журналистами пенсионерка.

Не так давно Галина Вакилова потеряла двух подруг - здоровые и активные женщины не смогли победить коронавирус. И именно это стало решающим фактором - пенсионерка твердо решила привиться, несмотря на перенесенный рак и хронические недуги.

Доктора не оставили юбилейную пациентку без подарка и преподнесли ей торт.