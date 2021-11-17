В столице Татарстана у Центра семьи "Казан" начали установку новогодней елки. Сейчас готов нижний уровень каркаса.

В прошлом году в Казани 35-метровая новогодняя елка была установлена в середине декабря. Она попала в ТОП-10 самых высоких елок России-2021 и заняла в нем четвертое место.

Поверх нее натянули специальную сеть из светодиодных пикселей, благодаря которой проводили световое шоу, напоминает "Бизнес Онлайн". Кроме того, праздничную ель украшали 12 световыми пушками полного вращения и 640 яркими гирляндами.