Павел Глоба сделал астрологический прогноз на декабрь 2021 года. Астролог предупреждает о возможных конфликтах с коллегами и близкими людьми. Причиной этому он называет повышенную активность Марса, который отвечает за агрессию. При общении с другими людьми Павел Глоба рекомендует сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять дипломатичность. Это сохранит хорошее отношение окружающих, а также убережет от стрессов на эмоциональной почве, сообщает Kleo.ru.

При этом, далеко не для всех знаков Зодиака декабрь пройдет в ссорах и недомолвках. Так, сразу представителям четырех знаков Глоба предсказывает успешное завершение года во всех отношениях, как личных, так и финансовых.

Рак

Астролог обещает этому Водному знаку зодиака успех в финансовой сфере. У Раков появятся варианты для дополнительного заработка. Отказываться от таких возможностей не стоит. Давать финансы в долг не рекомендуется, так как вероятность возврата крайне мала.

Скорпион

Для этого Водного знака наступят удачные дни. За что бы ни брались Скорпионы, их ожидает успех. Астролог рекомендует потратить благоприятное время с пользой – решить личные и рабочие вопросы, составить планы, начать интересные проекты. ​

Водолей

Для представителей этого знака зодиака декабрь будет самым стабильным месяцем. В их жизни не произойдет ничего экстраординарного. Месяц будет удачным для завершения дел и составления планов на следующий год.

Рыбы

В конце года этот Водный знак сможет побаловать себя дорогими покупками. Финансовое положение позволит приобрести подарки не только для близких людей, но и для себя.