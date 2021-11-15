Министерство финансов разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые расширят круг людей, которых освободят от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Так, под льготу попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового, более просторного.

Минфин прописал пять условий, соблюдение которых необходимо таким семьям для освобождения от НДФЛ. Как сообщает РБК, поправки подготовлены в уже внесенный в Госдуму налоговый пакет.

Фото: zelgorod.ru

ПЯТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ

Как следует из текста поправок, Минфин предлагает освободить от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока нахождения объекта недвижимости в собственности при одновременном соблюдении пяти условий.

- Налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно);

- Новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая или не позднее 30 апреля следующего года;

- Если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата;

- Общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;

- Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей; на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

РЕАЛЬНО ЛИ СОБЛЮСТИ ВСЕ УСЛОВИЯ

Ознакомившись с критериями, сразу бросается в глаза, что соблюсти все условия разом не так просто. Впрочем, и сейчас не обязательно, что НДФЛ уплачивается со всей суммы, вырученной с продажи квартиры.

Если человек сам покупал объект недвижимости и на это есть соответствующий документ, то сумма налога будет высчитываться из разницы между суммами покупки и продажи. То есть, если человек купил квартиру за 7 миллионов, а продал за 10, то сумма дохода составит 3 миллиона. Именно из этой цифры будут высчитывать налог 13%.

«Цены на недвижимость растут, поэтому иногда, даже при подтверждении расходов на покупку, есть большой хвост, с которого нужно платить налог, а это потери для налогоплательщика. При этом ждать истечения необходимого срока владения иногда тоже невыгодно, так как может подвернуться выгодное предложение, нужно срочно продать квартиру и получить деньги для покупки новой, а терять на налогах не хочется», —ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков.

Фото: 9111.ru.

Вместе с тем требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы. Большинство продавцов недвижимости не уплачивают подоходный налог, стараясь выдержать сроки владения или доказать расходы на покупку квартиры, что несложно при правильном оформлении сделки купли-продажи.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Сейчас при продаже дома, квартиры, или доли в них граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13%. Однако в законодательстве предусмотрены варианты безналоговой продажи жилья. Основной способ — владение квартирой более пяти лет (до 2016 года этот срок составлял три года), после чего можно продавать собственность без уплаты налога.

В некоторых случаях срок владения для безналоговой продажи жилья сокращается до трех лет. Это правило распространяется на объекты недвижимости, полученные по наследству или договору дарения от близкого родственника, в результате приватизации и по договору пожизненного содержания с иждивением.

Также через три года без потерь можно продать недвижимость в течение 90 дней с момента покупки нового жилья, если она является единственным жильем продавца (правило действует с 2020 года).