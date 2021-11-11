Утром 11 ноября в Казани загорелся цех на производстве пенопласта. Все случилось на улице Тэцевская, 295. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Тревожный сигнал оперативные службы получили в 8:21. Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона сработали по номеру вызова 1БИС. По прибытии на место пожарные обнаружили, что горит около 80 квадратных метров площади производства.

В 8:53 пожарные справились с открытым огнем. Причину возгорания установят дознаватели Госпожнадзора.